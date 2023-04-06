"Мой район. Обратная связь": ремонт Краснопресненской набережной начался в столице

Ремонт Краснопресненской набережной начался в столице. Содержанию столичных набережных уделяется большое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт. Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства.

На этой набережной начался монтаж гранитной облицовки. Всего отремонтируют более 500 квадратных метров, заменят и покрасят чугунные ограждения, проведут расшивку швов. Также специалисты восстановят бетон в зоне водовыпуска.

Все работы проходят в дневное время и с минимальным количеством техники. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".