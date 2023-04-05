В столице отремонтируют 13 мостов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве отремонтируют 13 мостовых сооружений, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, город постоянно контролирует состояние мостов. За последние 12 лет каждый такой объект прошел различные виды ремонта, благодаря чему срок их эксплуатации был продлен. Кроме того, это позволило создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

"В этом году запланирован текущий ремонт 13 мостовых сооружений, работы завершим до конца ноября этого года", – пообещал заммэра.

В частности, работы затронут Яузский и Автозаводский мосты, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД.

В рамках работ частично или полностью заменят гидроизоляцию, что позволит повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. В подмостовых пространствах устранят протечки. На финальном этапе заменят асфальт и нанесут новую разметку.

На время ремонта полностью закрывать сооружения не будут, но движение все же частично ограничат: в этих местах установят специальное ограждение с сигнальными фонарями и временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в Москве специалисты продолжают строительство автомобильного моста через реку Битцу. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в данный момент работы выполнены на 35%. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что угол пересечения мостового перехода с рекой Битцей составляет 60 градусов.

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