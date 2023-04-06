Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 32 вагона инновационного поезда "Москва-2020" будут курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, интервалы между поездами сократятся, а сами поездки станут комфортнее. Уровень шума в новых составах ниже на 15%, переход между вагонами и двери шире, а USB-зарядок больше – всего 368. Кроме того, вместимость пассажиров в новых вагонах увеличена.

Собянин сообщил, что для обслуживания составов скоро откроется третье депо БКЛ – "Аминьевское".

Перед выходом на линии поезда пройдут специальную проверку. Сперва на заводе производителя они пройдут испытание всех систем больше чем по 100 параметрам. Затем дополнительное тестирование проведут в депо.

Третий этап – это контрольная обкатка на линии. Как подчеркнул мэр, поезд должен проехать 300 километров без пассажиров. Если он прошел их без единого сбоя, состав пускают в эксплуатацию.

Ранее мэр сообщил, что в этом году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020". В сумме до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.

В составы "Москва-2020", которые будут поставляться в 2024–2025 годах, внесут улучшения. В результате они станут еще более технологичными. Для головных вагонов разработают новый внешний вид, обновят интерьер и установят более современные зарядные устройства.

Вагоны составов сделают удобнее для маломобильных граждан. Пульт машиниста усовершенствуют и выведут на лобовое стекло в кабине проекцию основных характеристик поезда.

Поезда "Москва-2020" закупаются для Московского метрополитена с 2020 года. В настоящее время в столичной подземке движение осуществляют более 100 подобных составов.

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