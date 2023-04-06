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Девочка из Карелии чуть не погибла во время операции из-за обмана матери. О происшествии сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Выяснилось, что мать школьницы заверила врачей, что ее дочь готова к операции под общей анестезией. Когда медики спросили у женщины, не пила ли девочка воду, она заявила, что все необходимые требования были соблюдены. Специалисты провели зондирование желудка и отправили ребенка на операцию.

"Во время наркоза и в конце процедуры она вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию", – рассказал Охлопков.

Медики сделали все, чтобы спасти девочку. Когда она проснулась, врачи спросили у нее, пила ли она утром воду. Школьница сразу ответила, что выпила целый стакан.

Уже после операции, когда ребенка передали матери, женщина призналась, что ее дочь употребляла жидкость перед операцией.

Охлопков отметил, что, если бы девочка умерла на операционном столе, всю ответственность возложили бы на врачей.

"И никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей", – резюмировал он.

Ранее в одном из медучреждений в центре столицы после операции по восстановлению ушной раковины умерла несовершеннолетняя пациентка. Уточнялось, что операция прошла успешно, но затем состояние пациентки ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия. Спасти девочку не удалось.

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