Обломки сбитой у Феодосии ракеты упали в районе села – власти

Фото: телеграм-канал Baza

Обломки украинской ракеты, сбитой российской системой ПВО у Феодосии, упали в одном из населенных пунктов Крыма, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Разрушений также нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что ПВО сбила в районе Феодосии ракету, запущенную со стороны Украины.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сипига заявил, что Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Он также отметил, что Киев не исключает взятие Крыма военным путем.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ смогут "захватить" Крым в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом, уточнил он, подобное может произойти и за пять месяцев.

Ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией

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