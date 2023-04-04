Наружное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы из-за увеличения продолжительности светового дня. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", – цитирует его "Интерфакс".

Как объяснил вице-мэр, подсветка зданий включается в то же время, что и уличные фонари, однако отключается она раньше. Так, подсветка жилых домов перестает работать в 23:00, административных зданий – в полночь, вестибюлей метро – в 01:00, а мостов в центре города – в 03:00.

Он также рассказал, что в настоящее время Москву освещает больше миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не выросло благодаря использованию светодиодных ламп.

Ранее в столице началась подготовка к открытию летнего сезона пассажирской навигации. В рамках соответствующих работ специалисты приведут в порядок причалы: помоют их и при необходимости отремонтируют.



В Москве начали демонтаж оставшихся новогодних световых конструкций

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!