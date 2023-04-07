Путепроводы, связывающие улицы Академика Королева и Валаамскую, построят на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ближайшие два года в Москве, в районе путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1, построят путепроводы, которые свяжут Валаамскую улицу с улицей Академика Королева. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Сейчас завершается проектирование объектов. К строительству мы планируем приступить во втором квартале этого года. Предполагаемый срок окончания работ приходится на 2025 год", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он объяснил, что путепроводы позволят напрямую выезжать из Останкинского района Москвы на северный участок МСД, кроме того, они обеспечат дополнительную транспортную связь между САО и СВАО. Также будет повышена пропускная способность улиц, в том числе улиц Дубовая Роща, Милашенкова и Комдива Орлова.

Как в свою очередь добавил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, проект путепроводов предусматривает строительство и реконструкцию более чем 6 километров дорог.

"Проектом предусматривается строительство и реконструкция 6,1 километров дорог, в том числе путепроводов общей протяженностью более 600 метров, а также двух надземных пешеходных переходов в районе улицы Милашенкова, домов 14Б и 12Д", – сказал он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице в этом году отремонтируют 13 мостовых сооружений. Работы затронут в том числе Яузский и Автозаводский мосты, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД.



Бирюков сообщил, что в столице отремонтируют 13 мостов

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