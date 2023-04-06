Бочкарев: готов монолит путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолит путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД выполнен в полном объеме. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строители завершили возведение монолитных конструкций левого и правого тоннелей путепровода в составе южного участка Московского скоростного диаметра. В полном объеме выполнены стены и перекрытия, а также лотковая часть", – рассказал он.

По его словам, строители в рамках возведения указанного участка уложили более 9 тысяч кубометров бетона.

Заммэра отметил значимость этого объекта в составе МСД, который соединит два участка основного хода будущей магистрали. Благодаря строительству путепровода будет обеспечена прямая транспортная связь от улицы Подольских Курсантов до МКАД.

Бочкарев подчеркнул, что на 46-метровом путепроводе предусмотрены семь полос, из которых три – по направлению в сторону центра и еще четыре – в сторону области. После запуска ключевого участка МСД будут разгружены южный сектор МКАД и прилегающая улично-дорожная сеть.

Также он добавил, что генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков МСД выступил "Мосинжпроект".

Гендиректор "МИН-Строй № 1" Константин Маслаков рассказал, что в настоящее время на объекте проводят подготовительные работы для последующей внутренней отделки тоннелей и монтажа инженерных систем. По его словам, монолит путепровода оформят современными высокотехнологичными металлокерамическими панелями. Нижняя часть подпорных стен будет выполнена натуральным камнем.

Маслаков добавил, что на территории рядом с путепроводом грунт подготавливается для проведения благоустройства. На месте высадят более 2,7 тысячи деревьев и кустарников. В общей сложности озеленят более одного гектара.

Ранее сообщалось, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара выполнено на 87%.

По словам Бочкарева, в данный момент специалисты ведут работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые включают в себя кабельные линии, дождевую канализацию, наружное освещение, теплосеть и сети связи.



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