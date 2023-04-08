"Мой район. Навигатор": в Москве началось благоустройство мостов

В столице в полном разгаре пора уборок, ремонтов и субботников. Этот процесс касается всей столицы.

Активно благоустраивают городские мосты. Всего в этом году отремонтируют 13 таких конструкций, в том числе Автозаводский, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД. Главная задача сделать их комфортными для пешеходов и автомобилистов.

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