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"Мой район. Навигатор": в Москве началось благоустройство мостов

"Мой район. Навигатор": в Москве началось благоустройство мостов

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "доме со львами" на Малой Молчановке

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о "доме со львами" на Малой Молчановке

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

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В столице в полном разгаре пора уборок, ремонтов и субботников. Этот процесс касается всей столицы.

Активно благоустраивают городские мосты. Всего в этом году отремонтируют 13 таких конструкций, в том числе Автозаводский, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД. Главная задача сделать их комфортными для пешеходов и автомобилистов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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