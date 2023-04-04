Центральный Московский ипподром начнут подготавливать к реставрации через месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовительные мероприятия по реконструкции Центрального Московского ипподрома стартуют через месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Депстроя со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

В ходе брифинга, посвященного реконструкции, он заявил, что специалисты уже обследовали здания и всю инфраструктуру. Многие объекты находятся в предаварийном состоянии и требуют реконструкции, отметил Загрутдинов.

"Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Москвы было принято решение о реализации совместного проекта реконструкции Центрального московского ипподрома Уже разработана концепция реконструкции, сейчас идет ее общественное обсуждение. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача – завершить реконструкцию за 2,5–3 года", – заявил Загрутдинов.

Глава департамента добавил, что градоначальник поручил сохранить исторический облик объекта. Специалисты организуют комплексную реставрацию фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры. Работы проведут под наблюдением департамента культурного наследия.

Кроме того, специалисты реконструируют дорожки в соответствии с правилами проведения международных соревнований. Их ширина будет равномерной по всей длине. Это влияет на безопасность, повышает качество тренировок и выступлений. Также работники обновят инфраструктуру конного хозяйства. Там появится новый оборудованный центр и конноспортивный комплекс.

Специалисты также возведут на территории ветеринарный сектор для регулярной оперативной помощи животным. В рамках проекта создадут комфортные зоны для гостей, тренеров, спортсменов и лошадей. Прилегающую территорию благоустроят. Помимо этого, специалисты обновят музей конного спорта, студию иппотерапии, а также построят конноспортивный клуб с манежем и конюшнями.

"Во главу угла поставлена задача – создать объект мирового уровня, обеспечить комфортные условия для содержания животных, для работников, для зрителей и для москвичей, которые проводят здесь свой досуг", – заключил Загрутдинов.

Ранее глава департамента рассказал, что в проект реконструкции Центрального Московского ипподрома (ЦМИ) вложат более 10 миллиардов рублей. Для реализации проекта была организована специальная совместная компания. В нее вошли правительство Москвы и АО "Росипподромы".

Московский ипподром готовят к реконструкции

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