Регистрация в лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето" продлится до 14 июля

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Регистрация в масштабный патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето" продлится до 14 июля, сообщается на портале мэра и правительства города.

Смены пройдут с 28 июня по 4 августа. В лагере, который будет работать в рамках проекта "Лето в Москве", соберутся спортсмены, участники патриотических клубов и студенческих организаций, волонтеры, молодые специалисты, а также православная молодежь столицы.

"Молодежь Москвы. Столица. Лето" – это не просто лагерь, а возможность стать частью команды амбициозных ребят, научиться работать вместе и внести свой вклад в развитие города, отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, патриотический лагерь пройдет в четвертый раз. Уже на старте регистрации было подано большое количество заявок.

Регистрация участников проводится на портале "Молодежь Москвы". В лагерь могут попасть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, участие бесплатное.

Всего в лагере шесть тематических смен. В каждую из них войдут лекции, мастер-классы, встречи с общественными деятелями и известными экспертами. Кроме того, для участников подготовлены флешмобы, тематические задания, кинопоказы, шоу талантов и квизы.

Смена "Достигай" продлится с 28 июня по 3 июля. Ее участниками станут спортсмены, которые смогут улучшить свои физические навыки, встретиться с чемпионами и экспертами в этой области. Ключевым мероприятием станет парад спортивных достижений, в котором молодежь покажет свои способности.

Смена "Помни" пройдет с 4 по 9 июля. Для ее участников проведут мастер-классы, лекции, встречи с героями, участниками спецоперации, а также мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Третья смена "Совершенствуйся" будет проходить для молодых специалистов с 10 по 13 июля. Ребята смогут обменяться опытом, поучаствовать в создании совместных проектов и встретиться с экспертами. Регистрация продлится до 24 июня.

Смена "Управляй" с 16 по 21 июля объединит представителей студенческого самоуправления. Участники разработают различные мероприятия, попробуют свои силы в ночном квесте и покажут таланты на поэтическом вечере. Зарегистрировать можно до 30 июня.

Смена "Помогай", которая пройдет с 23 по 28 июля, подойдет для активных волонтеров. Они смогут принять участие в лекциях, проектных сессиях, мастер-классах и встречах с экспертами. Регистрация открыта до 7 июля.

Финальная смена "Благодари" с 30 июля по 4 августа соберет православных молодых людей Москвы и поможет найти ответы на вопросы через беседы о смысле жизни, искусстве и вере. Регистрация продлится до 14 июля.

Для всех участников смен в лагере будут проходить тренировки, занятия по основам безопасности, оказанию первой помощи и действиям в ЧС. В 2025 году ключевым направлением станет погружение в русскую идентичность через участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и состязание в молодецких играх.

Между тем в кинопарке "Москино" с 9 по 14 июня прошла первая смена творческого лагеря "Молодежь Москвы" – "Школа оригинального жанра". Для участников подготовили тематические мастер-классы.

Смена объединила 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них – актеры, чирлидеры, фокусники, акробаты и другие представители оригинального жанра.