Генетик рассказал об отличиях геномов долгожителей

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Старение является следствием накопления мутаций в организме, у долгожителей же эти мутации не повреждают важные участки генома. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Константина Крутовского.

Ученый исследовал геном Хендрики ван Андель-Шиппер – женщина прожила 115 лет и завещала свое тело науке. Крутовский сообщил, что это был наиболее старый геном, который он когда-либо анализировал.

"В ее лейкоцитах было обнаружено 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной. Теломеры (считается, что по их длине можно определить биологический возраст человека) были тоже значительно короче, чем обычно. Ее теломеры и кроветворные ткани полностью израсходовали свой жизненный запас. Можно сказать, что она умерла от старости", – отметил Крутовский.

По словам эксперта, женщина была относительно здоровой: у нее не было хронических заболеваний, а сердечно-сосудистая система была в норме. Причиной ее смерти стал рак желудка.

"Рак, конечно, ускорил ее смерть, но вряд ли намного. В 100 лет у нее обнаружили рак груди, но его успешно прооперировали. Ей фактически повезло, потому что на протяжении всей ее жизни у нее не было серьезных мутаций. И так до 100 лет. А потом еще в течение 15 лет мутации шли, но с обычной частотой", – констатировал Крутовский.

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