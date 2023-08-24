16:35Общество
Врач рассказала о неожиданной опасности для аллергиков осенью
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Опавшие листья могут спровоцировать аллергию в осенний период. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Плюс еще опавшие листья могут плесневеть, и сами эти плесневые споры грибов также способны вызывать аллергию", – предупредила врач.
При склонности к аллергическим реакциям специалист рекомендует по возможности не выходить на прогулки в парк, а также не контактировать с листвой. В частности, не лежать на ней и не подбрасывать даже ради красивых снимков.
Ранее сообщалось, что осенью на фоне изменения погодных условий у людей могут обостряться различные недуги. Например, сезонный тренд присущ психическим заболеваниям. Кроме того, у тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут наблюдаться перепады давления. В группе риска находятся и люди, страдающие от болезней легких. У них из-за низких температур на улице может появиться кашель.
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