Врач рассказала о неожиданной опасности для аллергиков осенью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Опавшие листья могут спровоцировать аллергию в осенний период. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Когда листья опали, они влажные, преют, и идет выделение определенных веществ, которые могут раздражать дыхательные пути и провоцировать аллергию.

"Плюс еще опавшие листья могут плесневеть, и сами эти плесневые споры грибов также способны вызывать аллергию", – предупредила врач.

При склонности к аллергическим реакциям специалист рекомендует по возможности не выходить на прогулки в парк, а также не контактировать с листвой. В частности, не лежать на ней и не подбрасывать даже ради красивых снимков.

Ранее сообщалось, что осенью на фоне изменения погодных условий у людей могут обостряться различные недуги. Например, сезонный тренд присущ психическим заболеваниям. Кроме того, у тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут наблюдаться перепады давления. В группе риска находятся и люди, страдающие от болезней легких. У них из-за низких температур на улице может появиться кашель.

