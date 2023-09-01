Метеорологическое лето в Центральной России завершится 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическое лето, когда среднесуточная погода составляет 15 градусов и выше, в Центральной России закончится 5 сентября. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Отмечается, что после 5 сентября станет ощутимо холоднее, и "осень, с опозданием на неделю, вступит в права". Бабье лето прогнозируется в середине месяца. При этом сентябрьская температура будет на два градуса выше нормы, дефицит осадков будет незначительным.

Ранее москвичам рассказали, что в ночь на 2 сентября ожидается от 14 до 16 градусов, в центре города температура может подняться до 19 градусов. В субботу, 2 сентября, в столице прогнозируется 20–22 градуса и дождливая погода.

Также 1 сентября в Москве завершился купальный сезон. В ближайшие ночи столбики термометров будут показывать до 10 градусов, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 2–3 сентября