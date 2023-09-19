Бесплатные экскурсии проведут в Москве ко Всемирному дню туризма

Фото: пресс-служба Мостуризма

Бесплатные групповые экскурсии пройдут в Москве с 23 по 25 сентября в честь Всемирного дня туризма, всего их будет более 380. Они организуются в рамках культурно-просветительской акции "Московские истории", заявила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что экскурсии проведут профессиональные гиды. Желающие смогут побывать в городских парках, библиотеках, музеях, погулять по историческому центру. Культурно-просветительская акция проводится в городе с 2020 года, всего в ней поучаствовали свыше 24 тысяч взрослых и детей, напомнила Сергунина.

В этом сезоне к проекту присоединились еще девять культурных площадок, среди них Третьяковская галерея, Дом культуры "ГЭС-2", Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности, Музей Победы и другие.

Программа включает в себя тематические прогулки на любой вкус. Так, участники экскурсии "Московские легенды – ЦДМ" смогут рассмотреть в деталях витражи, созданные по мотивам русских народных сказок, обратят внимание на уличные витрины Центрального детского магазина. Победитель туристической премии "Путеводная звезда" Марина Крамская покажет обновленное пространство "Музея детства", в котором представлено более тысячи экземпляров игрушек 1950 – 1980-х годов.

Между тем маршрут "Университетский квартал" пройдет по территории МГУ имени Ломоносова. Во время прогулки по Бульварному кольцу гости узнают интересные факты о достопримечательностях, которые будут встречаться им на пути.

Чтобы записаться на мероприятие, нужно зарегистрироваться и заполнить свой профиль в сервисе Russpass до 20 сентября. За сутки до сбора группы в личный кабинет придут напоминание и контакты гида.

Программа подготовлена комитетом по туризму Москвы при поддержке столичного департамента культуры, департамента инвестиционной и промышленной политики города, московского дома национальностей, ГПБУ "Мосприрода", московского метрополитена, а также экскурсионных компаний и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее", который пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября. Граждане смогут не только посетить лекции, но и внести свой вклад в разработку проектов.

До этого сообщалось, что форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

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