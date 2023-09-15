Победителей конкурса медиафестиваля "Твоя Москва" наградили в столице

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Победителей конкурса "Твоя Москва – город будущего!" наградили в столице. В своих работах участники показали, как город развивается на данный момент. Также с помощью нейросетей представили, каким он будет через 20–30 лет.

На две конкурсные номинации участники прислали работы, в которых Москва показана суперсовременным, технологичным, экологичным, но не потерявшим свою самобытность мегаполисом. Так, в номинации "Современная Москва" победителем стала Анастасия Дунина, в категории "Москва и технологии" – Дарья Русских.

В этом году медиафестиваль "Твоя Москва" проходил в формате открытого бесплатного лектория. Участники приобрели самые востребованные практические навыки в разных сферах.

За годы проведения мероприятие посетили более 23 тысяч участников, на нем выступили свыше 170 экспертов в различных областях знаний, звезд медиаиндустрии и бизнеса, представителей власти. Более 6,5 миллиона просмотров лекций и мастер-классов набрал фестиваль в Сети.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы.

Работы на конкурс принимались до 6 августа. Фотографии победителей увидят сотни тысяч человек на сайте телеканала Москва 24, на медиафасадах и баннерах столицы, а лучшие станут частью одноименной фотовыставки.

В 2022 году году в рамках медиафестиваля "Твоя Москва" прошло 12 тематических сессий. Гости могли посетить лекции, мастер-классы и паблик-токи по темам экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Конкурс фотографий был посвящен трансформации Москвы за последние 10 лет.

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