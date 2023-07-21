Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Телеканал "Москва 24" приглашает принять участие в фотоконкурсе "Твоя Москва – город будущего!" (проводится в рамках медиафестиваля "Твоя Москва", организованного каналом).

В своих работах участники должны показать развитие российской столицы сегодня, а также с помощью нейросетей представить образ мегаполиса через 20–30 лет.

До 6 августа фотографии принимаются в следующих номинациях:

"Современная Москва" – снимки любимых мест на фоне развитой городской инфраструктуры

"Москва и технологии" – фото можно создавать или дорабатывать с помощью нейросетей, тем самым представлять образ будущего города

Приветствуются самые смелые идеи. Готовый материал нужно загрузить на сайт tvm.m24.ru . Там же можно найти условия участия.

Работы оценит профессиональное жюри, а награждение состоится 14 сентября на церемонии закрытия фестиваля "Твоя Москва".

Фотографии победителей увидят сотни тысяч человек на сайте телеканала "Москва 24", на медиафасадах и баннерах столицы, а лучшие станут частью одноименной фотовыставки.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В прошлом году году в рамках медиафестиваля "Твоя Москва" прошло 12 тематических сессий. Гости могли посетить лекции, мастер-классы и паблик-токи по темам экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Конкурс фотографий был посвящен трансформации Москвы за последние 10 лет.