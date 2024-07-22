Выставка работ Сергея Андрияки открылась в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка работ художника Сергея Андрияки, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Всего горожанам представили 36 картин, на которых изображены деревенская природа и московские пейзажи. Как отметили в транспортном ведомстве, при написании работ Андрияка вдохновлялся, находясь в пригородных электричках, на море, даче и улицах города.

Кроме того, многие произведения сопровождаются авторскими историями их создания.

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, с художником они сотрудничали почти 20 лет. Например, в январе обновили экспозицию в уникальном тематическом поезде "Акварель", выпустили тематическую "Тройку" и проводили мастер-классы на разных транспортных площадках Москвы.

"При поддержке его Академии провели реставрацию скульптуры "Советская Белоруссия" на станции метро "Белорусская". Мы продолжаем наше взаимодействие со Школой и Академией, в память о художнике сделали выставку его работ", – добавил Ликсутов.

Выставка продолжит работу до 12 августа.

Ранее Дептранс Москвы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил шесть тематических "Троек". На картах изображены запуск "Спутника-1", самолеты в небе и традиционные русские пейзажи.

"Тройки" с работами известных мастеров живописи выпустили к 90-летию студии. Их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине метро Москвы и на маркетплейсах.