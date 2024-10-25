ТАСС: полиция начала проверку по факту обнаружения в архиве поддельного указа Петра II

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Правоохранительные органы Москвы начали проверку после информации о подмене в Российском военно-историческом архиве одного из первых указов Петра II. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

В заявлении указано, что неизвестные подменили "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года". Сейчас правоохранители выясняют, кто и когда совершил данное преступление.

Ранее в Италии обнаружили фото экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которое было украдено из отеля в Канаде два года назад. Согласно информации СМИ, новый владелец приобрел фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не зная о ее краже.

В апреле был задержан подозреваемый в краже. Его обвинили в совершении преступления, подделке документов и торговле краденым имуществом.

