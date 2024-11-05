Посольство РФ в Париже заявило, что добивается отмены продажи подлинника указа Петра II

Фото: aguttes.com

Посольство России в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом Aguttes подлинника указа Петра II. Ведомство выступает с требованием о его возвращении в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

В частности, дипломаты работают над передачей документа его законному владельцу, которым является Российский государственный военно-исторический архив. При этом представители Aguttes на данный момент не комментировали контакты с российским посольством.

В конце октября правоохранительные органы Москвы приступили к проверке после поступления информации о подмене в Российском военно-историческом архиве одного из первых указов Петра II.

По данным ведомств, неизвестные подменили "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года". Правоохранители работали над установлением исполнителей и момента совершения преступления.

Позже стало известно, что указ продали на аукционе во Франции. По итогам торгов документ приобрели за 3 120 евро – около 330 тысяч рублей.