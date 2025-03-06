Письма Ивана Шмелева выставят на торги за полмиллиона рублей

Фото: litfund.ru

Аукционный дом "Литфонд" проведет торги редких книг, афтографов и исторических бумаг 13 марта. На них выставят письма русского писателя Ивана Шмелева, адресованные Зинаиде Гиппиус, за полмиллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на "Литфонд".

Темой некоторых писем было негодование писателя по поводу ситуации, связанной с положением Ивана Бунина. Шмелев писал: "Дорогая Зинаида Николаевна! Узнал я, что в число чешских "пенсионеров" Иван Алексеевич не попал, – и это произошло, кажется, не без влияния <...> Ляцкого. Меня это сильно смущает, мне в глотку не идет "пенсия", будто попал в какую-то гадость".

Кроме того, на аукционе представлены редкие библиофильские издания: "Ночные Каракули. Литутиль первый" Алексея Крученых с его автографом поэту Николаю Асееву и "Древности Российского государства" Федора Солнцева. Оригинал издания Крученых был вручную написан самим писателем при помощи карандаша. Он хранится в архиве музея В. В. Маяковского. Стартовая стоимость составляет 700 тысяч рублей. Начальная цена "Древности Российского государства" Солнцева оценивается в 4,5 миллиона рублей.

Особое место на торгах заняли древнерусские рукописные издания, куда вошла церковнославянская "Триодь цветная" середины XVI века, происходящая из Тигодского Ильинского погоста. В рукописи описан ранний этап жизни местности и существование деревянной Ильинской церкви. Стартовая цена составляет 2,4 миллиона рублей.

Вместе с тем на торгах выставлено первое издание "Соборного Уложения царя Алексея Михайловича", известное в Печатном дворе как "Судебник". Его начальная стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.

Ранее рисунок "квадратноголового человечка" авторства Виктора Цоя продали на торгах за 76,9 тысячи евро (около 8,081 миллиона рублей). Аукцион VLADEY сообщил, что цена стала абсолютным мировым рекордом.

Также была продана фотография Виктора Лаврешкина с полным составом группы "Кино". Итоговая стоимость лота составила 3 106 евро (около 326 тысяч рублей).

