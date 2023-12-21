Международная федерация конного спорта выработала критерии допуска россиян на соревнования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Спортсмены из России и Белоруссии смогут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI), если они не поддерживают СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу FEI.

Критериями допуска является не только отсутствие активной поддержки спецоперации на Украине, но и отсутствие контрактов с белорусскими или российскими военными, другими органами нацбезопасности. Помимо этого, спортсмены должны соблюдать все положения и правила федерации, в том числе антидопинговые, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что актами поддержки боевых действий считается любая форма явного или неявного выражения поддержки спецоперации на Украине. В пример привели публичные заявления, в частности, в соцсетях, участие в мероприятиях, ношение символов в поддержку СВО. Подобные действия станут препятствием для участия в мероприятиях FEI.

В конце ноября федерация одобрила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, но в нейтральном статусе. Отмечалось, что решение приняли после длительных переговоров сторон.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала снимать ограничения с российских спортсменов. В предстоящем сезоне атлеты из РФ по-прежнему будут находиться под санкциями организации и не выступят на международных соревнованиях по видам спорта.

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