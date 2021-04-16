Голикова поблагодарила Собянина за работу во время пандемии

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила благодарность Сергею Собянину за работу во время пандемии коронавируса. Об этом она заявила в ходе итоговой коллегии Минздрава РФ.

"Я хочу сказать большое спасибо Сергею Семеновичу, поскольку Москва приняла на себя основной удар вместе с Центральным федеральным округом, Северо-Западным федеральным округом", – сказала Голикова.

По ее словам, именно отсюда инфекция начала распространяться. Голикова добавила, что основной удар приняли на себя центр и северо-запад, там отрабатывались методы лечения и маршрутизация пациентов.

Ранее вице-премьер призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Она также обратила внимание на нарастающие темпы вакцинации в стране и отметила, что благодаря этому появляется возможность говорить о снятии ограничений в скором времени.