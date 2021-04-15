В Кремле заявили о достаточном количестве вакцины от COVID-19 во внутрироссийском обороте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцины от коронавируса во внутрироссийском обороте достаточно в соответствии со спросом, сообщает "Газета.ру".
"В соответствии с существующим спросом объемы производства и инфраструктура по распространению работает абсолютно удовлетворительно", – отметил Песков.
Представитель Кремля также считает, что пока внутрироссийский спрос на вакцинацию оставляет желать лучшего. Но Песков убежден, что он будет расти.
"Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Все-таки он постепенно повышается", – сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что проанализировать причины низкого спроса в Кремле не могут. По его словам, данным вопросом должны заниматься медики или те, кто анализирует востребованность прививок в целом.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 не окончена. При этом, по его словам, на данный момент в стране спокойнее, чем в других государствах.
В Москве выявили 2 455 новых заболевших COVID-19
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