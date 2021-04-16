В России выявили 8 995 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 995 новых случаев коронавируса. В 1 172 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 2 476 случаев, на Санкт-Петербург – 704, на Московскую область – 595, на Ростовскую область – 242, на Нижегородскую область – 219, на Самарскую область – 194, на Воронежскую область – 179, на Иркутскую область – 162.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 684 148 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области, Еврейской автономной области.

За последние сутки в России подтверждено 397 смертей, за весь период в стране умерли 104 795 человек. За минувшие 24 часа выписали 9 109 человек, за весь период – 4 310 557.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.

