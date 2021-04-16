Более 8 млн человек привились от COVID-19 в России – Голикова

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Количество привившихся от коронавирусной инфекции в России превысило восемь миллионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"Здесь уже была показана цифра – более восьми миллионов, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество существенно больше", – уточнила Голикова на коллегии Минздрава РФ.

Накануне Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса тех граждан, которые уже перенесли COVID-19.

Ранее вице-премьер призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Представитель кабмина подчеркнула, что нарастающие темпы вакцинации позволяют предположить, что ограничения будут отменены в ближайшее время.