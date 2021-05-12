Московские медсестры получат премии по 20 тыс руб в честь профессионального праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В честь профессионального праздника московские медицинские сестры получат премии в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного Международному дню медицинской сестры.

"Мы вчера на заседании правительства Москвы приняли решение о выплате премий каждой из вас по 20 тысяч рублей", – сказал градоначальник.

Собянин рассказал, что уже несколько лет в столице действует статус "Московский врач". Получившие его могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В этом же году в планах ввести статус "Московская медицинская сестра". Кто успешно сдаст экзамен, будет дополнительно получать 7,5 тысячи рублей.

Мэр сообщил и о продолжавшихся длительное время дискуссиях по поводу медицинской формы. Сотрудники некоторых медучреждений уже получили новые комплекты, в скором времени ее бесплатно вручат всем остальным. Собянин подчеркнул, что город будет обновлять форму сотрудников столичных организаций здравоохранения каждый год.

Медсестрам градоначальник сказал слова благодарности: "С праздником медицинской сестры! С замечательным, душевным праздником. Спасибо вам огромное за вашу душевность, за вашу доброту и участие".

Собянин напомнил об испытаниях пандемии, подчеркнув, что рисковали не только оказавшиеся на передовой медики, но и члены их семей. Он выразил благодарность от себя и всех москвичей тем, кто оставался на передовой борьбы с коронавирусом. Также мэр заверил, что городская система здравоохранения будет развиваться и в дальнейшем.

"Конечно, мы будем дальше заниматься здравоохранением Москвы: строить новые поликлиники, больницы, обустраивать ваши рабочие места, чтобы вам было комфортно работать, внедрять искусственный интеллект. Самое главное, что бы мы ни делали, главное – вы, люди, которые встречают больных, которые ими занимаются. Вы были и остаетесь главными в здравоохранении", – сказал Собянин.

В ходе мероприятия некоторые медсестры были удостоены благодарностей мэра города.

Ранее Собянин вручил премии Москвы в области медицины за 2020 год. Градоначальник подчеркнул, что в этот раз на премию было подано рекордное число заявок – 95, так что конкуренция получилась очень высокой.