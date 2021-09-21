Эксперт заявил, что в РФ не исследовали вакцинацию онкопациентов от COVID-19 третьей дозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России пока нет клинических исследований по вакцинации пациентов с онкологией третьей дозой препарата от COVID-19. Об этом рассказал директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

"У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда клиническими исследованиями. Просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", – приводит слова Каприна ТАСС.

Ранее сообщалось, что в США и Швейцарии практически у всех пациентов с онкозаболеваниями вырабатывается хороший иммунный ответ на вакцины против коронавирусной инфекции через три – четыре недели после второй прививки. Отмечалось, что реакция антител развилась и у пациентов на химиотерапии, однако в сравнении с получавшими иное лечение она была приглушенной.

