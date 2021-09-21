Эксперт заявил, что в РФ не исследовали вакцинацию онкопациентов от COVID-19 третьей дозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России пока нет клинических исследований по вакцинации пациентов с онкологией третьей дозой препарата от COVID-19. Об этом рассказал директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.
"У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда клиническими исследованиями. Просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", – приводит слова Каприна ТАСС.
Ранее сообщалось, что в США и Швейцарии практически у всех пациентов с онкозаболеваниями вырабатывается хороший иммунный ответ на вакцины против коронавирусной инфекции через три – четыре недели после второй прививки. Отмечалось, что реакция антител развилась и у пациентов на химиотерапии, однако в сравнении с получавшими иное лечение она была приглушенной.
В Москве растет число заболевших коронавирусом – эксперты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: