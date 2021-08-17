Мясников предупредил о риске развития рака после коронавируса

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о случаях, при которых постковидный синдром приводит к онкологическим заболеваниям легких, пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что 25–30% людей с положительными тестами на COVID-19 бессимптомны, так как инфекция имеет разные клинические проявления.
Фиброз легких – редкое явление после COVID-19, заявил Мясников. По словам врача, пациенты обычно переносят вирусную пневмонию в легкой форме. В таком случае фиброз легких маловероятен.
Он добавил, что у пациентов с тяжелой формой инфекции развивается фиброз легких, что увеличивает риск развития рака в 8–14 раз. В таких случаях Мясников рекомендует бросить курить и позаботиться о правильном питании.
Специалист обратил внимание на то, что тяжелые ковидные пневмонии встречаются у пожилых больных с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска по онкологии.
Ранее Мясников написал в своем телеграм-канале, что планы ВОЗ об обозначении новых штаммов коронавируса по названиям созвездий свидетельствуют о том, что эта инфекция останется навсегда. По его мнению, в будущем появятся новые мутации вируса, для наименования которых может не хватить 28 букв греческого алфавита.
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