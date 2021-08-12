Мясников заявил, что для новых штаммов коронавируса не хватит греческих букв

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Планы ВОЗ об обозначении новых штаммов коронавируса по названиям созвездий свидетельствуют о том, что эта инфекция останется навсегда. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем телеграм-канале.
По мнению Мясникова, в будущем будут появляться новые мутации вируса, для наименования которых может не хватить 28 букв греческого алфавита.
Он также признался, что удивлен практически полным отсутствием информации о случаях заболевания гриппом, в то время как в первую волну COVID-19 почти у 25 процентов пациентов выявляли грипп.
"Я больше чем уверен, что похожая картина будет и в грядущий осенне-зимний период", – заключил врач.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, предположил, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к зиме. По его словам, до этого времени будет формироваться иммунная прослойка.
Он также считает, что подъем заболеваемости придется на середину или конец сентября, когда россияне вернутся из отпусков и начнется новый учебный год.
Эксперт рассказал о новом штамме коронавируса "Йота"
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