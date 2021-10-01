В России выявили два гена, отвечающих за развитие редких заболеваний сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России выявили два гена, которые отвечают за развитие редких сердечных заболеваний, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на онлайн-конференции "Сентябрь. Генетика и качество жизни".
Также были созданы 15 центров мирового уровня, работающих по различным направлениям, четыре из которых посвящены персонализированной медицине.
"Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьезные результаты", – подчеркнула Голикова.
Она также рассказала о создании модели ранней диагностики наследственных эндокринных патологий. В ближайшее время специалисты проведут клинические исследования и внедрят ее в систему здравоохранения.
Ранее сообщалось, что система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в столичных учреждениях, помогла медикам выписать более 470 тысяч направлений на диагностику с момента своего запуска.
"Это наш город": столичные врачи выписали почти 500 тыс направлений с помощью ИИ
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