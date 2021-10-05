Аналитики заявили, что запуск "Северного потока – 2" может привести к снижению цен на газ

Фото: depositphotos/maristos

Аналитики Saxo Bank заявили, что запуск трубопровода "Северный поток – 2" может привести к падению цен на газ в конце 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Если России удастся запустить трубопровод "Северный поток – 2" в IV квартале, это может привести к тому, что цены на природный газ вернутся к историческим уровням", – говорится в прогнозе экспертов.

Накануне компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода стала заполняться газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.

