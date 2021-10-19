Когда в РФ могут ввести нерабочие дни на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила план по снижению заболеваемости коронавирусом в России. Он включает в себя введение нерабочих дней, перевода части сотрудников на удаленный режим работы и предоставление выходных для вакцинации. Список предложений 20 октября представят Владимиру Путину. Рассказываем, как вскоре может измениться жизнь россиян.



Нужно действовать

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России усугубляется. "Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, и это, безусловно, мы это с вами наблюдаем ежедневно, отражается на показателях смертности населения", – заявила она.

С учетом сложившейся ситуации Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с просьбой сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года.

Одновременно с этим нужно ввести допуск по QR-кодам вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты, считает Голикова. Кроме того, после завершения нерабочих дней необходимо аккуратно открывать отрасли, подчеркнула вице-премьер. Под "аккуратно" имеется в виду разрешение посещать их по QR-кодам для снижения рисков распространения коронавируса, пояснила Голикова. Также она рекомендовала пускать по QR-кодам и на массовые мероприятия.

Вместе с тем Голикова предлагает перевести на удаленную работу на месяц невакцинированных и непереболевших сотрудников старше 60 лет. Также вице-премьер посоветовала регионам перевести на самоизоляцию непривитых пенсионеров.

"Это обусловлено тем, что эти граждане – они наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но и тяжелого, а также фатального исхода заболевания, особенно если они не прошли курс вакцинации", – подчеркнула она.

Голикова обратилась и к работодателям с просьбой давать сотрудникам два выходных дня для вакцинации от коронавируса.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"У нас уже было такое обращение летом прошлого года, но тем не менее мы считаем необходимым сделать это еще раз", – уточнила вице-премьер.

Голикова обратила внимание, что в регионах необходимо обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений. Вице-премьер озвучила и предложения, которые касаются системы здравоохранения. По ее словам, необходимо централизованно закупать отдельные дорогостоящие лекарства для стационаров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложениями Голиковой и попросил обобщить их перед представлением президенту 20 октября.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Действительно, решения эти непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые.

Мишустин заявил, что в последние недели количество заболевших и нагрузка на медучреждения серьезно растет. По его словам, нужно приложить все усилия, чтобы ситуация не достигла критической точки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин примет решение о необходимости введения нерабочих дней после того, как заслушает доклады об эпидемиологической ситуации в стране.



Ужесточение мер в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России регионы уже начали принимать дополнительные меры. В Москве Сергей Собянин вновь ввел домашний режим для людей старше 60 лет и жителей столицы с хроническими заболеваниями. Он продлится с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Соблюдать режим можно по месту постоянного жительства или на садовых участках, написал мэр на своем сайте.

"Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", – подчеркнул Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошли вакцинацию.

Кроме того, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года столичные работодатели обязаны отправить на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников, а также лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Мера не касается людей, чье присутствие на рабочем месте критически важно для деятельности организации, заявил Собянин.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", – подчеркнул мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста, а также тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Еще одно важное решение касается изменения требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Согласно данным постановления главного санитарного врача столицы, предприятия и организации в этой отрасли обязаны до 1 января 2022 года привить не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом нужно пройти до 1 декабря 2021 года, написал Собянин.

Дополнительные ограничения с 1 ноября вступают в силу и в Санкт-Петербурге. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов. Посещать мероприятия численностью более 40 человек и общественные места можно будет только при предъявлении QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Мера не касается детей и подростков до 18 лет.

С 15 ноября в Северной столице QR-коды начнут требовать у посетителей бассейнов, фитнес-клубов и других спортивных центров. Также без него не пустят в театр, цирк, концертный зал, кинотеатр, в музей и на выставку. Без QR-кода не удастся попасть и на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря правила ужесточат еще больше. Без QR-кода не пустят в заведения общепита, ряд объектов розничной торговли, а также его потребуют при заселении в дома отдыха.

Всего систему QR-кодов ввели почти 30 российских регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

