Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 не позволяет влиять на смертность – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Существующий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России не позволяет существенно влиять на смертность от инфекции. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что поручение достичь коллективного иммунитета к осени текущего года было дано в рамках послания президента Федеральному собранию.

"Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель 45%", – подчеркнула Голикова.

Вице-премьер отметила, что граждане, контактировавшие с человеком, зараженным коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией, что является недопустимым.

"Мы видим существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы. Это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции, ведут активный образ жизни, в том числе посещают работу и другие общественные места, что в сегодняшней ситуации абсолютно невозможно", – заявила она.

Голикова призвала власти регионов и граждан внимательнее относиться к соблюдению действующих ограничительных мер.

"Нахождение на самоизоляции лиц, контактных по отношению к заболевшим, особенно в семье, является абсолютно необходимым условием для того, чтобы не распространять заболевание новой коронавирусной инфекцией", – напомнила вице-премьер.

Ранее Голикова предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. Также она выступила с инициативой дать право введения нерабочих дней с 23 октября регионам со сложной эпидемиологической ситуацией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой и назвал такие меры борьбы с коронавирусом необходимыми.

