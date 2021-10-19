В Орловской области закончились свободные койки для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе закончились койки для пациентов с коронавирусом.

"1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет", – сказал Клычков в ходе эфира в Instagram.

Клычков отметил рост статистики заболеваемости коронавирусом в регионе. Коэффициент распространения заболевания составляет 1,15. На ИВЛ находятся 86 жителей.

Он заверил, что на данный момент власти Орловской области принимают всевозможные меры для решения проблемы коечного фонда.

Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый допустил новые ограничения в регионах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в субъектах РФ могут быть введены дополнительные ограничения, включая посещение заведений общепита и фитнес-центров только по QR-коду.

