В Тульской области введут школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

18 октября, 21:39
Фото: depositphotos/ fabian19
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по ОРВИ и COVID-19 власти Тульской области приняли решение о введении единых каникул с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
"С 25 октября начнутся каникулы, затем предстоит 4 праздничных дня, в итоге на учебу ребята выйдут только 8 ноября", – отмечается в сообщении.
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева уточнила, что из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и новых случаев коронавируса приостановлена работа 49 групп в 40 детских садах.
Также на онлайн-форму обучения переведены 155 классов 74 школ и 25 групп в 9 учреждениях среднего профессионального образования. Полностью в дистанционном режиме работают две школы.
В регионе проводится плановая вакцинация детей от гриппа. На данный момент привиты 15 027 детей. Вакцинация проходит по графику и завершится до 1 декабря.
Ранее в Санкт-Петербурге усилили COVID-ограничения. С 1 ноября там введут QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов
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