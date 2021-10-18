Минтруд напомнил о праве регионов рекомендовать переход на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы могут сами рекомендовать перевод на удаленку.
"У нас в принципе на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей. Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте", – цитирует его РИА Новости.
По словам Котякова, картина по стране достаточно пестрая, поэтому от практики рекомендаций на уровне федерации власти уже почти отошли.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что переводить школьников на дистанционное обучение нужно, когда из-за болезни в классе отсутствуют свыше 20% детей.
В Москве больше трех тысяч классов перевели на дистант из-за ситуации с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: