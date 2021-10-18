Минтруд напомнил о праве регионов рекомендовать переход на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы могут сами рекомендовать перевод на удаленку.

"У нас в принципе на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей. Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте", – цитирует его РИА Новости.

По словам Котякова, картина по стране достаточно пестрая, поэтому от практики рекомендаций на уровне федерации власти уже почти отошли.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что переводить школьников на дистанционное обучение нужно, когда из-за болезни в классе отсутствуют свыше 20% детей.

