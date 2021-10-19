На Камчатке расширили перечень сфер, работники которых должны привиться от COVID-19

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На Камчатке расширили перечень отраслей, работники которых должны привиться от коронавирусной инфекции. Новое постановление регионального управления Роспотребнадзора опубликовано на официальном сайте ведомства.

Обязательная вакцинация вводится для работающих в пищевой промышленности, в сфере физической культуры и спорта, строительства, на промышленных предприятиях.

Также обязаны вакцинироваться чиновники, работающие в органах местного самоуправления и работники подведомственных им организаций. Количество привитых сотрудников должно быть не менее 80%.

Руководителям необходимо организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 ноября 2021 года а вторым компонентом – до 15 декабря 2021 год .

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда сфер ввели в Оренбургской области. Речь идет о сотрудниках бюджетных учреждений культуры, спорта, социальных служб и МФЦ, а также о работниках общепита, банков, отделений почты и сферы развлечений.

До этого обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников торговли, транспорта, общепита, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов ввели в Московской области.