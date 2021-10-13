Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Оренбургской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Власти Оренбургской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Савинову.
"Принято решение службой Роспотребнадзора об обязательной вакцинации части категорий граждан, которые работают с населением. Срок – 1 ноября по первому компоненту (вакцины. – Прим. ред.)", – сказала она.
Речь идет о сотрудниках бюджетных учреждений культуры, спорта, социальных служб и МФЦ, а также о работниках общепита, банков, отделений почты и сферы развлечений.
По словам Савиновой, больницы региона обладают достаточным количеством вакцин и медицинского персонала для выполнения вакцинации в короткие сроки. На данный момент эта мера находится на согласовании с федеральным Роспотребнадзором.
Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.
Кроме того, обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье. Там отмечается напряженная обстановка из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.
В регионах РФ ужесточают ковидные ограничения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: