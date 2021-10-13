Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Оренбургской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Власти Оренбургской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Савинову.

"Принято решение службой Роспотребнадзора об обязательной вакцинации части категорий граждан, которые работают с населением. Срок – 1 ноября по первому компоненту (вакцины. – Прим. ред.)", – сказала она.

Речь идет о сотрудниках бюджетных учреждений культуры, спорта, социальных служб и МФЦ, а также о работниках общепита, банков, отделений почты и сферы развлечений.

По словам Савиновой, больницы региона обладают достаточным количеством вакцин и медицинского персонала для выполнения вакцинации в короткие сроки. На данный момент эта мера находится на согласовании с федеральным Роспотребнадзором.

Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.

Кроме того, обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье. Там отмечается напряженная обстановка из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

