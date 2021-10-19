Голикова призвала работодателей давать работникам два выходных для прохождения вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала работодателей предоставлять работникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавируса.
"У нас уже было такое обращение летом прошлого года, но тем не менее мы считаем необходимым сделать это еще раз", – заявила она на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Она подчеркнула, что такая мера является важной.
Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился в Совфед и Госдуму с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и других прививок.
По данным премьер-министра Михаила Мишустина, полный цикл вакцинации прошли 43 миллиона россиян, что составляет около трети населения России. Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19.
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