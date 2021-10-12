Почти треть россиян вакцинировалась против COVID-19

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Около трети населения России вакцинировалась от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", – сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19. По его словам, в стране созданы все условия для того, чтобы не возникало никаких препятствий для вакцинации.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, добавил, что повторно прошли процедуру вакцинации два миллиона жителей страны.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. По его словам, это позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны, при этом сумма наказания должна составлять 5 тысяч рублей.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение подобной меры невозможно, поскольку она противоречит социальному характеру российского государства.

