Почти треть россиян вакцинировалась против COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около трети населения России вакцинировалась от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", – сказал глава кабмина.
Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19. По его словам, в стране созданы все условия для того, чтобы не возникало никаких препятствий для вакцинации.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, добавил, что повторно прошли процедуру вакцинации два миллиона жителей страны.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. По его словам, это позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны, при этом сумма наказания должна составлять 5 тысяч рублей.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение подобной меры невозможно, поскольку она противоречит социальному характеру российского государства.
В Кремле назвали нереальной идею штрафовать за отказ от вакцинации от COVID-19
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