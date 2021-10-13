Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 51 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили более 51 миллиона россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Он призвал граждан старше 60 лет активнее вакцинироваться.

"Нужно успевать садиться даже в последний вагон, провакцинироваться, обезопасить себя", – отметил Мурашко.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный цикл вакцинации прошли 43 миллиона россиян, что составляет около трети населения России. Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19.

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.