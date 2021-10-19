В семи регионах РФ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с коронавирусом в семи регионах России, которую глава Минздрава Михаил Мурашко назвал напряженной, стабилизируется. Об этом ТАСС заявили представители региональных властей.

Ранее на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения РФ отметил напряженную обстановку в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Ивановской, Оренбургской и Тюменской областях, а также Пермском крае. Мурашко сообщил, что туда будут направлены дополнительные медицинские бригады.

Башкирия и Пермский край сейчас входят в первую десятку регионов по числу выявляемых случаев заражения, за последние сутки там зарегистрировали максимальное для регионов количество заболевших с начала пандемии (порядка 660 и 600 соответственно).

При этом Оренбургская область находится во второй десятке (за последние сутки в регионе подтвердили свыше 400 случаев заражения, что стало новым рекордом). Удмуртия находится в третьей десятке, а заболеваемость с учетом численности населения составляет приблизительно 23,4 случая в сутки на каждые 100 000 жителей.

В Татарстане этот показатель равен 3 случаям. Однако количество заражений, выявляемых за день, в последние две недели в регионе возросло почти в два раза.

По данным экспертов, проблема регионов заключается в низкой доле свободных больничных коек, которая колеблется от 5 до 15%. Однако власти сообщают о положительной динамике. Например, в пресс-службе Минздрава Оренбургской области рассказали, что доля свободных коек за последнюю неделю возросла на 5%.

Отмечается, что власти сохраняют спокойствие и в Татарстане, где больницы заполнены на 95%. В министерстве здравоохранения республики заявили о возможности развернуть дополнительный коечный фонд и перепрофилировать больницы, если подобная потребность возникнет.

О положительной динамике сообщают и в Пермском крае: там доля свободных коек за последнюю неделю увеличилась с 10 до 14%. В Башкирии коечный фонд свободен на 12%, в Тюменской области – на 9%. Наименьший показатель отмечается в Ивановской области: там свободны 5% коек.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, в связи с чем вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Она также выступила с инициативой о предоставлении возможности регионам, в которых наблюдается наиболее сложная эпидобстановка, объявить нерабочие дни раньше – с 23 октября.

Такое предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, назвав данные меры необходимыми. Он отметил, что нагрузка на медучреждения России в последние дни серьезно растет, призвав направить все усилия для борьбы с распространением коронавируса в стране.

