Диетолог рассказала, какой рацион необходим пожилым людям весной

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала пожилым людям включить весной в рацион продукты с содержанием витамина C, D, группы B, а также йода и магния.
По словам специалиста, употребление соответствующих витаминов и микроэлементов поможет снизить риск весеннего авитаминоза у граждан старшего возраста. Поскольку весной все люди, и в особенности пожилые, часто испытывают усталость и вялость, диетолог рекомендует обратить внимание на пищу с содержанием йода.
"Достаточно буквально 100 граммов морской капусты в день, чтобы получить суточную норму по йоду. Но перед тем как ее есть, нужно сдать анализы на гормоны щитовидной железы. Потому что существуют заболевания, при которых йод противопоказан", – говорит Марина Макиша.
Кроме того, специалист советует включить в рацион и продукты с содержанием витамина C, поскольку он участвует в биосинтезе важных для организма компонентов.
"Хватит всего 30 граммов петрушки в день, это один из рекордсменов по содержанию этого витамина. Можно есть замороженные ягоды, в частности черную смородину, а также красный болгарский перец, белокочанную капусту и пить отвар шиповника. Все эти продукты, кроме шиповника, не должны быть термически обработаны", – поясняет диетолог.
Для нормальной работы нервной системы могут быть полезны продукты с витаминами группы B и магнием, продолжает Марина Макиша. "К их числу относятся орехи, но они достаточно калорийные, поэтому людям старшего возраста нужно не больше 20–30 граммов в день. И цельнозерновые необработанные крупы, например геркулес, гречка, чечевица", – уточнила эксперт.
Ранее в Минздраве рассказали, какие опасности могут поджидать пожилых россиян в весенний период. По словам главного внештатного специалиста – гериатра ведомства Ольги Ткачевой, старшему поколению следует внимательнее относиться к своему здоровью из-за обманчивой погоды, поскольку существует вероятность переохлаждения.
Кроме того, не следует забывать про риск травматизма, напомнила она. Ночью на улицах формируется оледенение, поэтому утром могут произойти травматические ситуации, подчеркнула Ткачева.
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