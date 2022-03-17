Диетолог рассказала, какой рацион необходим пожилым людям весной

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала пожилым людям включить весной в рацион продукты с содержанием витамина C, D, группы B, а также йода и магния.

По словам специалиста, употребление соответствующих витаминов и микроэлементов поможет снизить риск весеннего авитаминоза у граждан старшего возраста. Поскольку весной все люди, и в особенности пожилые, часто испытывают усталость и вялость, диетолог рекомендует обратить внимание на пищу с содержанием йода.

"Достаточно буквально 100 граммов морской капусты в день, чтобы получить суточную норму по йоду. Но перед тем как ее есть, нужно сдать анализы на гормоны щитовидной железы. Потому что существуют заболевания, при которых йод противопоказан", – говорит Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Прием витамина D является в каком-то смысле обязательным, особенно весной. Этим витамином богата жирная рыба, такая как селедка, скумбрия. В остальных продуктах, таких как, например, молоко, яйца он содержится, но в небольшом количестве.

Кроме того, специалист советует включить в рацион и продукты с содержанием витамина C, поскольку он участвует в биосинтезе важных для организма компонентов.

"Хватит всего 30 граммов петрушки в день, это один из рекордсменов по содержанию этого витамина. Можно есть замороженные ягоды, в частности черную смородину, а также красный болгарский перец, белокочанную капусту и пить отвар шиповника. Все эти продукты, кроме шиповника, не должны быть термически обработаны", – поясняет диетолог.

Для нормальной работы нервной системы могут быть полезны продукты с витаминами группы B и магнием, продолжает Марина Макиша. "К их числу относятся орехи, но они достаточно калорийные, поэтому людям старшего возраста нужно не больше 20–30 граммов в день. И цельнозерновые необработанные крупы, например геркулес, гречка, чечевица", – уточнила эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Следить за объемом овощей в своем рационе очень важно, потому что именно кишечник синтезирует многие витамины. Необходимо, чтобы объем овощей был не меньше 500 граммов за день.

Ранее в Минздраве рассказали, какие опасности могут поджидать пожилых россиян в весенний период. По словам главного внештатного специалиста – гериатра ведомства Ольги Ткачевой, старшему поколению следует внимательнее относиться к своему здоровью из-за обманчивой погоды, поскольку существует вероятность переохлаждения.

Кроме того, не следует забывать про риск травматизма, напомнила она. Ночью на улицах формируется оледенение, поэтому утром могут произойти травматические ситуации, подчеркнула Ткачева.

