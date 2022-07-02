Коммунальные службы поливают дороги столицы и проводят аэрацию из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что в субботу в городе прогнозируется до +27 градусов, а в ближайшие дни столбики термометров могут подняться выше отметки +30 градусов.

"Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Так, в круглосуточном режиме дороги промывают водой, чтобы охладить дорожное полотно для снижения риска деформации асфальта.

"Сегодня трижды проведем аэрацию", – отметил Бирюков, добавив, что в ночные часы специалисты поливают зеленые насаждения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на выходных в столице днем будет достигать от 26 до 31 градуса тепла, а в ночные часы – 15–20 градусов. Метеоролог также допустил небольшой кратковременный дождь в данный период, однако большинство жителей столицы его не заметят.

