Воду начали раздавать из-за жары пассажирам на 18 станциях московского метро и МЦК

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Воду начали раздавать пассажирам из-за жары на 18 станциях московского метро и МЦК. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Горожане могут получить бутылки с питьевой водой на станциях:

Багратионовская;

Белорусская (Замоскворецкая линия);

Выхино;

Красносельская;

Кропоткинская;

Кутузовская;

Новокузнецкая;

Пионерская;

Первомайская;

Преображенская площадь;

Студенческая;

Технопарк;

Фили;

Филевский парк;

Чистые пруды.



Также раздают воду пассажирам на станциях Лихоборы, Стрешнево и ЗИЛ Московского центрального кольца.

"Мы следим за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы и при необходимости список станций увеличится", – говорится в сообщении.

Ранее москвичам пообещали до 30 градусов в воскресенье, 3 июля. Кроме того, в этот день в столичном регионе с 10:00 до 18:00 будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Также из-за жары столичные коммунальщики перешли на режим повышенной готовности. Они круглые сутки проводят полив всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дороги.