Жара в столице будет держаться еще минимум три дня. Метеорологи обещают температуру выше 30 градусов.

Характер погоды резко изменится в середине недели. В среду, 6 июля, вероятны дожди с грозой и сильным ветром. К концу недели в городе установится комфортное тепло. Прогнозируют в районе 22–25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.