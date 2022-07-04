Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во вторник, 5 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой до 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 10:00 до 18:00 5 июля.

Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.

Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.

