Почти 3,9 тыс автомобилей Lexus и Toyota отзовут в РФ

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В России отзовут почти 3 900 автомобилей Lexus и Toyota для перепрограммирования блока управления тормозной системой. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Программа официальных мероприятий представлена ООО "Тойота Мотор". Отмечается, что отзыву подлежат 3 864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных с 1 июля 2021 года.
"Причина отзыва транспортных средств – автомобили, подпадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены системой курсовой устойчивости (VSC), которая контролируется с помощью ЭБУ системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике", – говорится в сообщении.
В Росстандарте подчеркнули, что особенности программного обеспечения ЭБУ системы противоскольжения привели к тому, что система VSC в ряде случаев не включается по умолчанию при следующем цикле зажигания. Речь идет о ситуации, когда водитель вручную отключает VSC с помощью бортового управления, а затем выключает зажигание. Установлено, что при последующем включении зажигания при нажатой педали тормоза система VSC не запускается.
"Если в точности не производить указанные действия, то работа VSC автоматически вернется к настройке по умолчанию VSC ON в любом последующем цикле зажигания. Если же система VSC по умолчанию не активирована, на приборной панели включится сигнальная лампа, указывающая водителю, что система VSC не активирована", – рассказали в пресс-службе.
На всех транспортных средствах проведут перепрограммирование блока управления тормозной системой.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что цены на автомобили в России не вырастут, поскольку сегодня на рынке наблюдается диспропорция – китайскую машину можно приобрести по цене BMW X6 в Германии. Он также отметил, что в России пока не налажено производство автомобилей и это не произойдет в ближайшее время.
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