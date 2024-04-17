17 апреля, 07:15Транспорт
ЦБ может ввести краткосрочные полисы страхования для таксистов
Для таксистов могут ввести краткосрочный полис страхования. Сейчас Центробанк рассматривает такую возможность. Стоимость страховки будет составлять от 1,5 до 5,5 тысячи рублей в год.
2 марта вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. С этого момента разрешается оформлять краткосрочные полисы сроком от одного дня до трех месяцев. До этого заключить договор можно было только на год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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