ЦБ может ввести краткосрочные полисы страхования для таксистов

Для таксистов могут ввести краткосрочный полис страхования. Сейчас Центробанк рассматривает такую возможность. Стоимость страховки будет составлять от 1,5 до 5,5 тысячи рублей в год.

2 марта вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. С этого момента разрешается оформлять краткосрочные полисы сроком от одного дня до трех месяцев. До этого заключить договор можно было только на год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.