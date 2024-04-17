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17 апреля, 07:15

Транспорт

ЦБ может ввести краткосрочные полисы страхования для таксистов

ЦБ может ввести краткосрочные полисы страхования для таксистов

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Для таксистов могут ввести краткосрочный полис страхования. Сейчас Центробанк рассматривает такую возможность. Стоимость страховки будет составлять от 1,5 до 5,5 тысячи рублей в год.

2 марта вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. С этого момента разрешается оформлять краткосрочные полисы сроком от одного дня до трех месяцев. До этого заключить договор можно было только на год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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